Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дмитриев раскритиковал экономический курс канцлера Мерца

Дмитриев раскритиковал экономический курс канцлера Мерца

Экономический курс канцлера Германии Фридриха Мерца оборачивается проблемами для самой страны. Такое мнение высказал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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