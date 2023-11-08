Опередили конкурентов: Патрушев сообщил о новом оружии России

Natalija Osminina

Я нашла кучу статей, поставила на форуме о начале разработок еще со времен Советского союза. В 2018 году в российских лабораториях и на полигонах начали проводить испытания новых образцов электромагнитного оружия. СВЧ-пушки используют в качестве поражающего фактора излучение сверхвысокой частоты, «электромагнитный выстрел». В перспективе подобное оружие будет в состоянии полностью выжечь всю электронику противника – к примеру, вывести из строя головки самонаводящихся ракет. За 2020 г. -"Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км. Электромагнитные пушки планируется устанавливать на российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) шестого поколения.На пилотируемом самолете электромагнитное оружие применять опасно, так как оно может причинить вред собственному летчику". Мысленно проводим динамику на перспективу - значит сейчас установили на спутники. Красный цвет полярного сияния получается только на высоте 200–300 км. Остальное свечение происходит только на горазде меньшей высоте (как пример на 100 км они зеленые)