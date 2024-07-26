Глава минфина США проконсультировала Евросоюз, как выделить кредит Украине за счёт российских активов

Пресс-служба минфина США сообщила, что министр финансов США Джанет Йеллен и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони рассмотрели «следующие шаги» по выделению Украине займов за счет замороженных Западом суверенных активов России.
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