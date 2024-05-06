Российская армия отработает на учениях применение ядерного оружия

Маневры проведут в ответ на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес РоссииГенеральный штаб Вооруженных сил России по поручению президента, верховного главнокомандующего Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.