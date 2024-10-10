Wisdom Tree запускает дебетовку Visa связанную с фондом RWA

Владельцы дебетовой карты WisdomTree Visa теперь могут тратить напрямую из фонда WTGXX. Он представляет собой RWA, токенизирующий краткосрочные американские государственные облигации и другие высоколиквидные активы.
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