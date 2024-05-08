Бастрыкин вмешался в скандал из-за памятника защитникам Отечества в ХМАО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СК ХМАО Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки жалоб жителей Нефтеюганска на ненадлежащее содержание памятника защитникам Отечества.
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