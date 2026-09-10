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Царьград

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Альбина Джанабаева показала видео с дочкой, похожей на Меладзе

Альбина Джанабаева показала видео с дочкой, похожей на Меладзе

Альбина Джанабаева, экс-солистка «ВИА Гры», поделилась видео с дочерью Агатой, которой исполнилось пять лет.

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