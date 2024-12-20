Financial Times: Трамп готов продолжить помощь Украине, но ищет пути к миру

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о намерении Вашингтона продолжить военную поддержку Украины, одновременно работая над урегулированием конфликта дипломатическими средствами.
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