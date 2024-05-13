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Булыкин о «Динамо»: «Это наш «Байер» – фарт, кураж, характер тоже есть. Не удивлюсь, если станет чемпионом при такой слабой игре «Краснодара» и «Зенита»

– «Динамо» победило «Балтику» на последних секундах. Это характер, фарт или разгильдяйство?  – Фарт. «Динамо» – это наш «Байер».

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