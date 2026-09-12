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У ЦСКА 1 победа в 4 последних матчах – над «Зенитом»

ЦСКА выиграл лишь один из четырех последних матчей. Армейцы на своем поле поделили очки с « Рубином » (1:1) в 8-м туре, играя в меньшинстве с 15-й минуты после удаления защитника Матеуса Рейса.

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