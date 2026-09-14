Мемы, которые спасут ваш день

Чуточку житейского юмора, щепотка абсурда и целая россыпь мемов — вот рецепт этой подборки. Ироничные наблюдения, забавные картинки и неожиданные шутки собраны здесь так, чтобы скучать не пришлось.
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