В зоне группировки войск «Днепр» началась охота за беспилотниками ВСУ

Командир российской арктической стрелковой роты снайперов из состава группировки войск «Днепр» с позывным Сибирь рассказал, как его подчиненные находят и уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении.
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