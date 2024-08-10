В зоне группировки войск «Днепр» началась охота за беспилотниками ВСУ

Политика как она есть

Командир российской арктической стрелковой роты снайперов из состава группировки войск «Днепр» с позывным Сибирь рассказал, как его подчиненные находят и уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении.