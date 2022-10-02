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В Дании сообщили о полном прекращении утечки газа из «Северных потоков»

В Дании сообщили о полном прекращении утечки газа из «Северных потоков»

Компания Nord Stream AG сообщила Датскому энергетическому агентству, в территориальной зоне которого 26 сентября произошло повреждение трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», что давление в первом газопроводе стабилизировалось.

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