В Дании сообщили о полном прекращении утечки газа из «Северных потоков»

Компания Nord Stream AG сообщила Датскому энергетическому агентству, в территориальной зоне которого 26 сентября произошло повреждение трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», что давление в первом газопроводе стабилизировалось.
Компания Nord Stream AG сообщила Датскому энергетическому агентству, в территориальной зоне которого 26 сентября произошло повреждение трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», что давление в первом газопроводе стабилизировалось.
Свежие комментарии