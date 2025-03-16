Ушаков: встреча Путина и Трампа состоится, когда появится необходимость

Россия и США ведут контакты и готовятся к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил корреспонденту кремлевского пула, представителю ВГТРК Павлу Зарубину.
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