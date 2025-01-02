Алексей Тан

Россия вернулась!??.... РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!.... - так более правильно!... Когда Россия в начале 90-тых, начала возвращение СВОЁ!.. её тут же! начали убивать со всех сторон!... и в первую очередь... ДУХОВНО!... а всякие "Радзинские" политологи-"историки"... в СМИ ТВ, просто ёрничали и СТЕБАЛИСЬ, повествованья о истории РОССИИ и её царях и министрах... ТОЖЕ самое и сейчас происходит!... вокруг РОССИИ... а "Мединские" так же на ТВ-24... так же начал своё повествование... о возникновении государства Российского... И так же... ерничая над прешественниками, СЕБЯ выставляет... как ИСТИНА в первой инстанции... (А Мединский и известен только, как любитель Финских маршалов и памятных досок для них!).