«Большое видится на расстоянии», и главный итог ушедшего года не сразу бросается в глаза. Однако это исторический результат, которого мы достигли незаметно, трудясь и рискуя, печалясь и радуясь в «суматохе будней».
Россия вернулась
Комментарии
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Алексей Тан
Россия вернулась!??.... РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!.... - так более правильно!... Когда Россия в начале 90-тых, начала возвращение СВОЁ!.. её тут же! начали убивать со всех сторон!... и в первую очередь... ДУХОВНО!... а всякие "Радзинские" политологи-"историки"... в СМИ ТВ, просто ёрничали и СТЕБАЛИСЬ, повествованья о истории РОССИИ и её царях и министрах... ТОЖЕ самое и сейчас происходит!... вокруг РОССИИ... а "Мединские" так же на ТВ-24... так же начал своё повествование... о возникновении государства Российского... И так же... ерничая над прешественниками, СЕБЯ выставляет... как ИСТИНА в первой инстанции... (А Мединский и известен только, как любитель Финских маршалов и памятных досок для них!).
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8 час.
рубцова галина
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое Омар Хайям
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8 час.
Алексей Тан
Только в отличии от "Радзинских-Мединских".... Я РУССКИЙ, славянин, православный РУССКИЙ!... а не грязная помесь, поляка, еврея и галичанина.
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8 час.
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