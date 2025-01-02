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Россия вернулась

Россия вернулась

«Большое видится на расстоянии», и главный итог ушедшего года не сразу бросается в глаза. Однако это исторический результат, которого мы достигли незаметно, трудясь и рискуя, печалясь и радуясь в «суматохе будней».

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Комментарии
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Алексей Тан
Россия вернулась!??.... РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!.... - так более правильно!... Когда Россия в начале 90-тых, начала возвращение СВОЁ!.. её тут же! начали убивать со всех сторон!... и в первую очередь... ДУХОВНО!... а всякие &quot;Радзинские&quot; политологи-&quot;историки&quot;... в СМИ ТВ, просто ёрничали и СТЕБАЛИСЬ, повествованья о истории РОССИИ и её царях и министрах... ТОЖЕ самое и сейчас происходит!... вокруг РОССИИ... а &quot;Мединские&quot; так же на ТВ-24... так же начал своё повествование... о возникновении государства Российского... И так же... ерничая над прешественниками, СЕБЯ выставляет... как ИСТИНА в первой инстанции... (А Мединский и известен только, как любитель Финских маршалов и памятных досок для них!).
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8 час.
рубцова галина
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое Омар  Хайям
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8 час.
Алексей Тан
Только в отличии от &quot;Радзинских-Мединских&quot;.... Я РУССКИЙ, славянин, православный РУССКИЙ!... а не грязная помесь, поляка, еврея и галичанина.
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8 час.

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