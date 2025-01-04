Депутат Матвейчев защищает мигрантов с диаспорами, сидя в уютном дорогом коттедже на охраняемой территории. Проблемы простых россиян, стонущих от мигрантов на окраинах больших городов, ему неведомы

Юрий Селиванов Многоликий янус Единая Россия показала коренным народам России ещё одну гримасу в виде депутата единоросса Матвейчева. При этом гримаса максимально мерзкая, обвиняющая Русских, - "... в теракте в Крокусе виноваты русские, которые не хотят, чтобы к ним домой приезжали мигранты." Более того, он угрожает, что в 2025 году всех тех кто не хочет, чтобы люди иной культуры захватывали ареал обитания русского человека, нынешняя власть начнёт безжалостно сажать. Читая это статью удивляюсь неразборчивым избирателям избравшим это, как своего депутата. Он своим выступлением в защиту кровожадных зверьков, сотворивших побоище в Крокусе при этом обвинив в побоище пострадавших, поставил всех в известность, что он не депутан коренного населения страны избравших его, а лоббист гастарбайтеров. Его необходимо срочно отозвать, это страшный враг замахнувшийся на безопасность народов России.

Evgenija Palette ...нынешняя власть начнет безжалостно сажать... ТВОИ ЕДИ- НОВЕРЦЫ, ЖИДЫ, что ль перейдут в наступление... ИМ, КАК И ТЕБЕ, ВСЕ РАВНО, что будет с ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЕЙ... С 17 года мечтаете...Теперь ПРИДУМАЛИ МИГРАНТОВ... Да они тебя ПЕРВОГО СГОНЯТ С ТВОЕГО ТЕПЛОГО МЕСТА... И ИЗЖАРЯТ... (дикари есть дикари. И ЖИДОВ, КАК И ВСЕ, ЖИВУЩИЕ НА ЗЕМЛЕ, НЕНАВИДЯТ СО ВСЕЙ СИЛОЙ СВОИХ ПЕРВОБЫТНЫХ ИНСТИНКТОВ)...