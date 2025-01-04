А вот ещё один . из Госдумы "проснулся" - Матвейчев. Угрожает карами борцам с миграцией и мигрантами.
Депутат Матвейчев защищает мигрантов с диаспорами, сидя в уютном дорогом коттедже на охраняемой территории. Проблемы простых россиян, стонущих от мигрантов на окраинах больших городов, ему неведомы
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Юрий Селиванов
Многоликий янус Единая Россия показала коренным народам России ещё одну гримасу в виде депутата единоросса Матвейчева. При этом гримаса максимально мерзкая, обвиняющая Русских, - "... в теракте в Крокусе виноваты русские, которые не хотят, чтобы к ним домой приезжали мигранты." Более того, он угрожает, что в 2025 году всех тех кто не хочет, чтобы люди иной культуры захватывали ареал обитания русского человека, нынешняя власть начнёт безжалостно сажать. Читая это статью удивляюсь неразборчивым избирателям избравшим это, как своего депутата. Он своим выступлением в защиту кровожадных зверьков, сотворивших побоище в Крокусе при этом обвинив в побоище пострадавших, поставил всех в известность, что он не депутан коренного населения страны избравших его, а лоббист гастарбайтеров. Его необходимо срочно отозвать, это страшный враг замахнувшийся на безопасность народов России.
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7 час.
Evgenija Palette
...нынешняя власть начнет безжалостно сажать... ТВОИ ЕДИ- НОВЕРЦЫ, ЖИДЫ, что ль перейдут в наступление... ИМ, КАК И ТЕБЕ, ВСЕ РАВНО, что будет с ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЕЙ... С 17 года мечтаете...Теперь ПРИДУМАЛИ МИГРАНТОВ... Да они тебя ПЕРВОГО СГОНЯТ С ТВОЕГО ТЕПЛОГО МЕСТА... И ИЗЖАРЯТ... (дикари есть дикари. И ЖИДОВ, КАК И ВСЕ, ЖИВУЩИЕ НА ЗЕМЛЕ, НЕНАВИДЯТ СО ВСЕЙ СИЛОЙ СВОИХ ПЕРВОБЫТНЫХ ИНСТИНКТОВ)...
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7 час.
Вадим Кузнецов
Кто такой Олег Матвейчев Разумеется, "Единая Россия". Профессор ВШЭ, кто бы мог подумать. Постоянный лектор молодежного лагеря «Селигер». Любитель "намотать на гусеницы танков» противников действующей власти" В 2006 году работал консультантом, советником в управлении по внутренней политике в Администрации Президента Российской Федерации Сотрудник предвыборного президентского штаба В. Путина (2018г.). Придерживается удивительных взглядов на коррупцию, даже книжку опубликовал: "полезна как мелкая бытовая коррупция, так и, например, признаётся полезной взятка банка сотруднику правоохранительных органов. Ошибочными называются публичное осуждение, аресты и казни коррупционеров, как в Китае, а борьба со взяточничеством называется неверным путём" Так и не понял, как и от кого он избран в ГосДуму. Одним словом, идеальный единоросс, хоть в рамку вставляй.
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7 час.
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