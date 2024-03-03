В Ломоносовском районе Ленобласти сработали средства ПВО

О работе средств ПВО в Ленинградской области сообщил губернатор региона.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о том, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО.
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