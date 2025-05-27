Еще два беспилотника сбили на подлете к Москве

Стало известно о еще двух беспилотниках, сбитых на подлете к Москве. Атака была отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России, об этом заявил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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