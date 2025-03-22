Трамп восхищается очень ценной российской землёй. И не только об этом

Мысли Бабы Яги Вот что за… глаза завидущие, руки загребущие у этого гегемона Вселенной, скажите, пожалуйста? Вы представляете, что он заметил? Вот это: Все фото из интернета «У них (у нас, то есть!) на сегодняшний день крупнейший участок суши – больше, чем у Китая.