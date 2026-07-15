Циклон принёс дожди в Татарстан: осадки и грозы сохранятся в ближайшие дни

С раннего утра плотный воздух намекал: дождю, который обещали синоптики накануне, — быть. Весь день сгущались и темнели тучи, ветер усиливался, и хотя в обед солнышко показалось из-за облаков, насладиться теплом не получилось — в полуденное время осадки всё же начались.