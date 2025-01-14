Кирби заявил, что США сохранят свое присутствие в Сирии

Американский военный контингент продолжит оставаться на территории Сирии. Как пояснили в Белом доме, это связано с необходимостью продолжающейся борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии