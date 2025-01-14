Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кирби заявил, что США сохранят свое присутствие в Сирии

Кирби заявил, что США сохранят свое присутствие в Сирии

Американский военный контингент продолжит оставаться на территории Сирии. Как пояснили в Белом доме, это связано с необходимостью продолжающейся борьбы с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ*.

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