Эти автомобили подорожали за десять лет на сотни процентов

Когда дело доходит до покупки подержанного автомобиля, многие держат в голове мысль, что в какой-то момент с ним придется расстаться, а значит было бы неплохо не только не потерять в его стоимости, но еще и немного подзаработать.
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