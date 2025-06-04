Проект "ТРОИЦА В БЕРЁЗОВКЕ" стал победителем конкурса на предоставление грантов в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
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Проект "ТРОИЦА В БЕРЁЗОВКЕ" стал победителем конкурса на предоставление грантов в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».