Стало известно, о чем будут первые серии «Букиных» на ТНТ: «Сюжет захватывает»

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря, ФедералПресс. Сериал про уральское семейство выходит на экраны 18 декабря. Однако о содержании первой серии стало известно заранее, благодаря закрытому показу в одном из столичных кинотеатров.
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