Resident Evil, Guitar Hero и Myst вошли в число финалистов на место во Всемирном зале славы видеоигр в 2024 годуВ этом году в список вошли игры для разных поколений, в том числе Resident Evil, Myst, Guitar Hero и Asteroids.
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