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Два развода, резкое падение доходов и удалённый пост: как Леонид Барац подошёл к своему 55-летию

Два развода, резкое падение доходов и удалённый пост: как Леонид Барац подошёл к своему 55-летию

В 2026 году один из создателей «Квартета И» Леонид Барац отмечает 55-летие. К этой дате артист подошел на фоне серьезных перемен: он продолжает работать над новыми сценариями, но за последние годы пережил два развода, столкнулся с репутационными потерями и резким падением доходов своего коллектива.

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