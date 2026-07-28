Два развода, резкое падение доходов и удалённый пост: как Леонид Барац подошёл к своему 55-летию

В 2026 году один из создателей «Квартета И» Леонид Барац отмечает 55-летие. К этой дате артист подошел на фоне серьезных перемен: он продолжает работать над новыми сценариями, но за последние годы пережил два развода, столкнулся с репутационными потерями и резким падением доходов своего коллектива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии