Как на Руси в Феофанов день 25 марта по лошадям определяли погоду Ксения Кирпик 25 марта в православном календаре отмечается память святых Феофана, Симеона и Григория Двоеслова, известного также как Григорий Палама.
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