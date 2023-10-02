Запуск ВСМ Москва — Петербург запланирован до 2030 года

Проезд по новой магистрали будет стоить чуть дороже, чем на «Сапсане». Запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва —Петербург запланировали до 2030 года, заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
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