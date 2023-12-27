Артиллеристы расчета орудия 2С3 «Акация» уничтожили опорпункт ВСУ с личным составом

Артиллеристы расчета 152-миллиметрового самоходного орудия 2С3 «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении спецоперации.
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