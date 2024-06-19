Президент В.В.Путин отверг супер-идею следовать "победному" плану Лондон-Сити о начала ядерной войны

Артем Казаков

это что за пидорок либеральный этот пасквиль сваял? На кол его нах!Привязать к ракете и жахнуть нах по нате ,пущай полетает! Караганов прав на 100500%, -весь Мир в труху,ибо нех.ПАока не опиздюлим эти чушки на западе не угомонятся.И не чего тут верещать про ядерный армагедец,ссыкуну жизнелюбивые.Он в любом случае придёт к этому всё катится.Так что,если драка не избежна-бить надо первыми.Стёрли нах какую-ть польшу с проебалтикой с карты Мира,другие подумают,надо оно им такое .В любом случае пидоров не жалко,так что обязательно надо жахнуть