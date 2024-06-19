Президент В.В.Путин отверг супер-идею следовать "победному" плану Лондон-Сити о начала ядерной войны

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Комментарии
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Артем Казаков
это что за пидорок либеральный этот пасквиль  сваял? На кол его нах!Привязать к ракете и жахнуть нах по нате ,пущай полетает! Караганов прав на 100500%, -весь Мир в труху,ибо нех.ПАока не опиздюлим  эти чушки на западе не угомонятся.И не чего тут  верещать про  ядерный армагедец,ссыкуну жизнелюбивые.Он в любом случае придёт к этому всё  катится.Так что,если драка не избежна-бить надо первыми.Стёрли нах какую-ть польшу с проебалтикой с карты Мира,другие  подумают,надо оно им такое  .В любом случае  пидоров не жалко,так что обязательно надо жахнуть
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