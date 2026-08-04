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Аксаков: новые правила ЦБ переводят страхование жизни в правовое поле

Аксаков: новые правила ЦБ переводят страхование жизни в правовое поле

Глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») поддерживает нововведения Банка России, которые ставят заслон скрытым комиссиям при страховании жизни, а также переводят его в правовое поле.

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