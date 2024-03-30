New York Times и многие другие на Западе "душевно" переживают за массовых убийц как за "своих"

Игорь Веремеев. Адвокаты террористовСША лицемерно обвиняют Россию в «жестоком обращении» с кровавыми убийцами в «Крокус Сити Холле»Даже чудовищное преступление, жертвами которого стали 139 человек, Запад цинично пытается использовать против России.
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