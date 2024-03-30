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New York Times и многие другие на Западе "душевно" переживают за массовых убийц как за "своих"

New York Times и многие другие на Западе "душевно" переживают за массовых убийц как за "своих"

Игорь Веремеев. Адвокаты террористовСША лицемерно обвиняют Россию в «жестоком обращении» с кровавыми убийцами в «Крокус Сити Холле»Даже чудовищное преступление, жертвами которого стали 139 человек, Запад цинично пытается использовать против России.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
настраивают против России ,и у них это получается.Готовят народ к войне
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10 час.
лина любимцева
Эти террористы чудовища, а так же чудовища те, кто их поддерживает.
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9 час.
лл
лина любимцева
Скорее всего, да! Готовят к войне...
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9 час.

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