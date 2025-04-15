Netflix планирует увеличить капитализацию до $1 трлн к 2030 году

Netflix нацелился удвоить выручку и повысить капитализацию до $1 трлн к 2030 году. Компания стремится увеличить рекламные доходы и операционную прибыль, что уже способствует росту акций на 2,2% на предварительных торгах.
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