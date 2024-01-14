Мужчина обнаружил тело соседа с ножевыми ранениями в Ленобласти

Мужчина нашел возле дома в СНТ Ленинградской области тело своего соседа с ножевыми ранениями. Как сообщил источник РЕН ТВ, правоохранители обнаружили на месте преступления нож и отпечатки пальцев, возбуждено уголовное дело.
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