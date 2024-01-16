Заседание по делу Падуна пройдет в закрытом режиме из-за двух детей

Ходатайство о закрытии заседания заявил сам подсудимый Заседание по делу Константина Падуна, которого обвиняют в удушении бывшей жены Елены Падун и сокрытии ее тела на крыше дома, пройдет в закрытом режиме, сообщает корреспондент amic.