Заседание по делу Падуна пройдет в закрытом режиме из-за двух детей

Ходатайство о закрытии заседания заявил сам подсудимый Заседание по делу Константина Падуна, которого обвиняют в удушении бывшей жены Елены Падун и сокрытии ее тела на крыше дома, пройдет в закрытом режиме, сообщает корреспондент amic.
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