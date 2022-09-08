Российский теннисист Рублев потерпел поражение в четвертьфинале US Open

Россиянин Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису 2022 года. Олимпийский чемпион Токио в смешанном парном разряде Андрей Рублев проиграл французскому теннисисту Фрэнсису Тиафо в матче 1/4 финала US Open — 2022.