НАТО родило мышь

Александр Макеев

А почему Зеленский мелочится? Так прямо бы и приказал немощному, находящемуся при смерти и потому ничего не теряющему Джо Байдену немедленно начать самоубийственную для всего человечества и для нацистской Украины финальную мировую войну Либеральной Нацистской Империи Мирового Зла против России и Белоруссии!