Страна и люди

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НАТО родило мышь

НАТО родило мышь

Через две недели после саммита НАТО в Вильнюсе отношения североатлантических союзников с Украиной пережили ещё один драматичный момент истины.

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Комментарии
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Александр Макеев
А почему Зеленский мелочится? Так прямо бы и приказал немощному, находящемуся при смерти и потому ничего не теряющему Джо Байдену немедленно начать самоубийственную для всего человечества и для нацистской Украины финальную мировую войну Либеральной Нацистской Империи Мирового Зла против России и Белоруссии!
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