Китайские военные эффективно справились с проходом канадского корабля через Тайваньский пролив -- официальный представитель

Пекин, 17 февраля /Синьхуа/ -- Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ организовала силы для отслеживания и мониторинга канадского фрегата на протяжении всего его прохождения через Тайваньский пролив в воскресенье, и эффективно справилась с этим, заявил официальный представитель данной зоны боевого командования Ли Си.