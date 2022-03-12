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Российский ФБР призвал мировое сообщество расследовать деятельность лабораторий на Украине

Российский ФБР призвал мировое сообщество расследовать деятельность лабораторий на Украине

Мировое сообщество обязано провести расследование деятельности украинских биологических лабораторий, которые функционируют под контролем США, сказано в заявлении Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного предпринимателем Евгением Пригожиным.

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