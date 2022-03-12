Мировое сообщество обязано провести расследование деятельности украинских биологических лабораторий, которые функционируют под контролем США, сказано в заявлении Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного предпринимателем Евгением Пригожиным.
Мировое сообщество обязано провести расследование деятельности украинских биологических лабораторий, которые функционируют под контролем США, сказано в заявлении Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного предпринимателем Евгением Пригожиным.
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