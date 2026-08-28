TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

«А я ведь контролёр по жизни»: Александр Петров признался, почему не может взаимодействовать с насекомыми

«А я ведь контролёр по жизни»: Александр Петров признался, почему не может взаимодействовать с насекомыми

Александр Петров откровенно рассказал о своей главной фобии. В беседе с «Леди Mail» актёр признался, что больше всего боится насекомых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии