YouTube без VPN заработал у некоторых жителей Новосибирской области

Пока похвалиться доступом могут только пользователи одного оператора связи.В четверг, 1 мая, в Новосибирске у некоторых пользователей появилась возможность полноценно использовать популярную платформу для просмотра видео YouTube.
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