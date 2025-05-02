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YouTube без VPN заработал у некоторых жителей Новосибирской области

YouTube без VPN заработал у некоторых жителей Новосибирской области

Пока похвалиться доступом могут только пользователи одного оператора связи.В четверг, 1 мая, в Новосибирске у некоторых пользователей появилась возможность полноценно использовать популярную платформу для просмотра видео YouTube.

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