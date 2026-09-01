Игроков «Арсенала» Райса и Москеру вынужденно заменили в игре с «Астон Виллой»

Футболисты «Арсенала» полузащитник Деклан Райс и защитник Кристиан Москера были вынуждены покинуть поле во время выездного матча чемпионата Англии с «Астон Виллой» (0:1).
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