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Кучера припомнил Пугачёвой неуместную фразу

Кучера припомнил Пугачёвой неуместную фразу

Оскар Кучера прокомментировал возвращение Аллы Пугачёвой в Россию и припомнил ей неуместную фразу.Алла Пугачёва дискредитировала сама себя своим возвращением в Россию.

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Комментарии
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Авас Анекак
всех бегунков повесить все равно их не изменить будут ждать момент чтобы отыграться голимая 5 колонна и Пескова повесить
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2 д.
Павел К
Я, ЗА.
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2 д.
Л
Любовь
Ну повесить как не то но пинка хорошего для ускорения полёта надо бы организовать
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2 д.

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