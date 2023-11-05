Оскар Кучера прокомментировал возвращение Аллы Пугачёвой в Россию и припомнил ей неуместную фразу.Алла Пугачёва дискредитировала сама себя своим возвращением в Россию.
Кучера припомнил Пугачёвой неуместную фразу
Комментарии
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Авас Анекак
всех бегунков повесить все равно их не изменить будут ждать момент чтобы отыграться голимая 5 колонна и Пескова повесить
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2 д.
Павел К
Я, ЗА.
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2 д.
Л
Любовь
Ну повесить как не то но пинка хорошего для ускорения полёта надо бы организовать
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2 д.
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