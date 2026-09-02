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Царьград

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Ситуация с бензином в Челябинске 2 сентября: стандарты 20-летней давности, рост спроса и пустые АЗС

Ситуация с бензином в Челябинске 2 сентября: стандарты 20-летней давности, рост спроса и пустые АЗС

Как ситуацию с топливом в Челябинской области комментируют власти. Возвращение в прошлое: на АЗС Челябинска узаконили бензин 20-летней выдержки.

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