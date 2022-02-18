На какой бирже лучше торговать новичку?

Новичку в мире инвестиций лучше начинать с фондовой биржи и в принципе избегать всех остальных. Рынок ценных бумаг довольно прост и понятен, владение акциями и облигациями позволяет вкладывать деньги в реальные активы, получать часть прибыли компаний или заранее известный процент на свои вложения.
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