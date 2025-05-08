Президент Сербии записал обращение на Красной площади

Президент Сербии Александр Вучич прибыл на Красную площадь в Москве, несмотря на сложности, возникшие в процессе его перелетаПрезидент Сербии Александр Вучич прибыл на Красную площадь в Москве, несмотря на сложности, возникшие в процессе его перелета.