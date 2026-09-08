'Deeply Shocked': Merz Speaks Of 'Consequences' After Historic CDU Defeat via Remix News, Germany's political establishment is still absorbing the shock of Sunday's state election in Saxony-Anhalt, where the Alternative for Germany (AfD) surged to 43.
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