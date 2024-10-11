Российские бойцы за три минуты вытащили застрявший танк из-под носа ВСУ

Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг» на Кураховском направлении вытащили танк Т-72 Б3М сослуживцев, застрявший в непосредственной близости к позициям ВСУ, рассказал механик-водитель танка с позывным «Сварной», который находился в экипаже одного из двух танков, выехавших на штурм укрепрайона противника.