В Татарстане супругов заподозрили в автоподставах с детской коляской

В Набережных Челнах семейную пару подозревают в серии автоподстав с использованием детской коляски. Схема выглядела так: женщина толкала коляску в проезжающий автомобиль, после чего к водителю подходил мужчина и требовал деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Пенсионеры выбира...
- ДВ НАТО может за час...
- ДВ Порог "легального...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым