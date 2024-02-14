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«Ты хочешь лишить меня права?»: студенты КФУ ушли со встречи с Мизулиной после спора о доносах (ВИДЕО)

«Ты хочешь лишить меня права?»: студенты КФУ ушли со встречи с Мизулиной после спора о доносах (ВИДЕО)

Казанские студенты не смогли досидеть до конца мероприятия с Екатериной Мизулиной. СМИ отмечают, что студентов Казанского федерального университета пригласили на встречу с главой «Лиги безопасного интернета».

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